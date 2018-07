RMF FM: 15 krajów UE chce kolejnego wysłuchania w sprawie Polski

Z ustaleń radia RMF FM wynika, że podczas spotkania ambasadorów UE dyskutowano o możliwości zorganizowania kolejnego wysłuchania. Debata dotyczyła tego, kto powinien podjąć decyzję w tej sprawie (ministrowie ds. europejskich czy ambasadorowie) a także kiedy takie wysłuchanie mogłoby się odbyć. Jak podaje RMF FM, ponad połowa krajów UE opowiedziała się wstępnie za zorganizowaniem drugiej części wysłuchania Polski we wrześniu. O tym, czy faktycznie się ono odbędzie zadecyduje austriacka prezydencja, która sprawuje prezydencję w UE i jest odpowiedzialna za przygotowywanie agendy.

Historyczne wydarzenie w UE

We wtorek 26 czerwca w Radzie UE odbyło się trzygodzinne wysłuchanie Polski. Było to pierwsze tego typu wydarzenie w historii Unii Europejskiej, ponieważ do tej pory żaden z krajów członkowskich nie był przepytywany przez ministrów UE w związku z zarzutami dotyczącymi łamania zasad praworządności. Wysłuchanie odbyło się za zamkniętymi drzwiami. Rozpoczęło się od wystąpienia wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Fransa Timmermansa, który poruszył m.in. kwestię zarzutów ze strony polskiej dotyczących błędów merytorycznych w ocenie KE.

Wdrażanej przez polski rząd reformy sądownictwa bronił wiceszef MSZ Konrad Szymański, którego wspierali eksperci Kancelarii Premiera i MSZ. Jeszcze przed rozpoczęciem obrad, polskie MSZ opublikowało na Twitterze argumentację, która została przedstawiona na forum, Rady ds. Ogólnych. Po tej części nastąpiła seria pytań ze strony ministrów unijnych państw. – Dzisiejsza dyskusja między państwami UE była bardzo rzeczowa. Wyczerpująco przedstawiliśmy nasze argumenty w sprawie reform polskiego sądownictwa. Mamy nadzieję, że spotkanie przybliży nas do zakończenia sporu o praworządność – komentował po zakończeniu wysłuchania wiceminister Szymański.