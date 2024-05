Wybory do Parlamentu Europejskiego. Jak zarejestrować się do udziału w wyborach?

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się pomiędzy 6 a 9 czerwca. W krajach należących do Unii Europejskiej wszyscy uprawnieni do głosowania wyborcy wybiorą swoich przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego na najbliższą kadencję. To największe tego rodzaju międzynarodowe, demokratyczne wybory na świecie.

Kogo wybierzemy do Europarlamentu?

W wyborach do Parlamentu Europejskiego wybierzemy posłów i posłanki, którzy będą reprezentować interesy poszczególnych krajów w PE. Polskę w kolejnej kadencji PE reprezentować będzie 53 posłów. Głosować będziemy na przedstawicieli partii krajowych, ale po wyborach europosłowie najprawdopodobniej przystąpią do grup politycznych działających w Europarlamencie.

Eurowybory. Jak zarejestrować się, by zagłosować za granicą?

Polacy, którzy w czasie wyborów do Parlamentu Europejskiego, będą przebywać za granicą, nie są automatycznie wykluczeni z głosowania. Mogą oddać swój głos, jeśli zarejestrują się na stronie gov.pl i wypełnić odpowiedni formularz. Trzeba w nim uzupełnić swoje dane, a także wpisać nazwę państwa, w którym będziemy chcieli oddać głos.

Eurowybory. Co trzeba mieć, by głosować za granicą?

Aby zagłosować za granicą, trzeba we wniosku o dopisanie do spisu wyborców podać numer PESEL oraz numer dokumentu tożsamości (dowodu osobistego lub paszportu). Oprócz tego należy wpisać adres pobytu za granicą i adres poczty elektronicznej lub numeru telefonu kontaktowego.

Jak radzi gov.pl, wybierając obwód głosowania, warto zwrócić uwagę, ilu wyborców już się w nim zarejestrowało. Jeśli w danym państwie utworzono więcej obwodów głosowania, lepiej wybrać obwód z najmniejszą liczbą wyborców.

Wybory do Parlamentu Europejskiego. Jak często się odbywają?

Wybory do Parlamentu Europejskiego. Ile zarabia europoseł?