Schwytali ważącego 600 kg krokodyla. Co teraz stanie się z olbrzymem?

Krokodyl, którego wiek szacuje się na ponad 60 lat, został znaleziony w pobliżu rampy dla łodzi w rzece Katherine. Gad ma 4,71 metry długości. Poprzedni rekordzista – złapany w 2011 roku – był mniejszy o nieco ponad 10 cm.

Chociaż średnia długość krokodyli to około 5 metrów, według National Geographic, rzadko udaje się złapać takie okazy. Tracey Duldig, pełniąca obowiązki dyrektora Wildlife Operations na Terytrium Północnym, strażnicy leśni szukali ogromnego krokodyla od 2010 roku, kiedy to zaobserwowano go po raz pierwszy. Chciano go schwytać i odizolować, aby nie dopuścić do „interakcji z ludźmi”. Gada zabrano teraz na farmę krokodyli w regionie Katherine.

Słonowodne krokodyle, pieszczotliwie nazywane „salties”, można spotkać na całym terytorium północnym.

Do tej pory w tym roku 187 z nich zostało złapanych w Top End – najbardziej wysuniętej na północ części Terytorium Północnego. „Niebezpieczeństwo jest realne, nie bądźcie beztroscy i nie ryzykujcie życia” – ostrzegają władze regionu.

