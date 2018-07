Dziewice konsekrowane nie muszą być dziewicami. Nowy dokument Watykanu wywołał oburzenie

Dokument podkreśla, że „wezwanie do dawania świadectwa o dziewiczej, oblubieńczej i owocnej miłości Kościoła do Chrystusa nie może sprowadzać się do symbolu fizycznej integralności” .

Amerykańskie Stowarzyszenie Dziewic Konsekrowanych wydało oświadczenie, w którym dokument „Ecclesiae Sponsae Imgao” nazwano „głęboko szokującym” i zawierającym „szokujące” porady. „Cała tradycja Kościoła mocno podtrzymywała, że kobieta musi otrzymać dar dziewictwa – zarówno materialnego jak i formalnego (fizycznego i duchowego) – aby zostać dziewicą konsekrowaną” – czytamy. W oświadczeniu przytoczono także wcześniejszy dokument – „Poświęcenie się życiu w dziewictwie” – w którym stwierdzono, że kobiety, które są konsekrowanymi dziewicami nigdy nie mogą „wyjść za mąż ani żyć w jawnym lub otwartym naruszeniu czystości” .

Konsekracji udziela kobietom świeckim i mniszkom ordynariusz diecezji. Oznacza to w praktyce publiczne zobowiązanie się do zachowania przez całe życie dziewictwa. Dziewicom konsekrowanym przysługuje prawo do zrzeszania się, jednak nie są one zobowiązane do wspólnego życia.

Definicja stanu dziewic ujęta jest w kanonie 604. Kodeksu prawa kanonicznego: „§ 1. Do wspomnianych form życia konsekrowanego dochodzi stan dziewic, które – wyrażając święty zamiar gruntowniejszego naśladowania Chrystusa – są Bogu poświęcone przez biskupa diecezjalnego według zatwierdzonego obrzędu liturgicznego, zostają zaślubione mistycznie Chrystusowi, Synowi Bożemu, i przeznaczone na służbę Kościołowi. (Kanon 604, § 1.)” .

Według danych z 2017 roku w Polsce są 253 dziewice konsekrowane. Najwięcej jest w Krakowie (31), Gdańsku (19) i w Warszawie (31).

