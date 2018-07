Gwiazda Instagrama wywołała skandal. „Po co służącej paszport?”

Alqattan komentowała nowe regulacje, zgodnie z którymi pracujące w domach bogaczy w Kuwejcie osoby otrzymały prawo do jednego dnia wolnego. Ich pracodawcy – zgodnie z kodeksem – nie mogą z kolei konfiskować im paszportów, co wcześniej było nagminną praktyką.

– Jak można w domu trzymać służącą, która ma paszport? – pytała w nagraniu na Instagramie blogerka modowa, której profil obserwuje 2,3 mln osób. – Będzie miała dzień wolny, sześć dni pracy. Oczywiście nie wiadomo, co się stanie w ten wolny dzień, jeśli będzie miała paszport – dowodziła kobieta.

Komentarze Alqattan nie do końca przypadły do gustu jej fanom. Posypały się oskarżenia o rasizm i apele do współpracujących z kobietą firm kosmetycznych, by rozwiązały kontrakty. Jedna z nich – Chelsea Beautique – zapowiedziała usunięcie z mediów społecznościowych filmu promocyjnego z Alqattan. „Uważamy, że przyzwoite warunki pracy powinny być zapewnione wszystkim, a takie zachowanie nie reprezentuje tego, w co wierzy nasza firma” – wyjaśniono w komunikacie.

Sama Alqattan broniła swoich wypowiedzi w kolejnym nagraniu. – Co prawa człowieka mają wspólnego z pozwalaniem służbie, by miała ze sobą paszport? Nawet nasze dzieci nie trzymają swoich paszportów – przekonywała blogerka.

„The Telegraph” podkreśla, że w domach w Kuwejcie zatrudnianych jest niemal 700 tys. pracowników, podczas gdy populacja tego kraju to 4 mln osób. Wielu spośród nich pochodzi z Filipin.

