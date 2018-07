Zaciągnął ją w krzaki i próbował zgwałcić. Pokazała zdjęcia obrażeń

Vanessa Ursini ma 29 lat i mieszka w Littleton w stanie Kolorado. Ostatnio kobieta wybrała się na spacer ze swoim psem. Wtedy została zaatakowana z zaskoczenia przez mężczyznę, który spętał ją liną i zaciągnął w krzaki przy pobliskim parku. Takie informacje przekazał Fox News.

Ucieczka i pomoc rowerzystów

W krzakach napastnik związał kobiecie nadgarstki i kostki oraz zerwał większość ubrań. 29-latka zaczęła krzyczeć, a jej pies próbował walczyć z napastnikiem. Mężczyzna zagroził Ursini, że ją zabije, jeśli ta nie umilknie. Przestraszona kobieta posłuchała, jednak nie przestawała walczyć z napastnikiem, który próbował ją zgwałcić. W trakcie szarpaniny 29-latka strąciła okulary napastnika. Kiedy ten zaczął ich szukać, udało jej się niepostrzeżenie rozwiązać węzły przy kostkach i uciec w kierunku pobliskiej ścieżki rowerowej. Tam spotkała ludzi, którzy udzielili jej pomocy.

Grupa rowerzystów po chwili dostrzegła napastnika i go obezwładniła. Policjanci, którzy przybyli na miejsce, aresztowali go. Okazało się, że jest to 48-letni Johnny Dewayne Harris. Mężczyzna, który jest bezdomny, odpowie za molestowanie seksualne i porwanie. Po sprawdzeniu jego danych wyszło na jaw, że mężczyzna ma za sobą 15 lat „odsiadki” za seksualne wykorzystanie nastolatki.

Ursini postanowiła podzielić się swoją historią, by uczulić inne osoby na podobne sytuacje. Chce, by ludzie byli świadomi zagrożeń w swoim otoczeniu. Na Facebooku pojawiły się zdjęcia obrażeń, jakie kobieta poniosła w starciu z napastnikiem. Istnieje szansa, że przesłanie 29-latki trafi do wielu osób. Post z jej fotografiami został już udostępniony 46 tys. razy.

