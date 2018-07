Zmienił płeć w dowodzie. Chciał w ten sposób zaoszczędzić na OC

O tej sprawie poinformowało CBC. Mieszkaniec prowincji Alberta poprosił o zmianę płci w dowodzie osobistym. Nie jest to wyraz jego pragnień i odczuć, ale chęć zaoszczędzenia. Kobiety w Kanadzie płacą mniej za OC niż mężczyźni. Dzięki zmianie płci można zaoszczędzić rocznie nawet 1100 dolarów. W rozmowie z CBC wspomniany obywatel tłumaczył, że podjął taką decyzję nie dlatego, by wskazać jak łatwo w kraju zmienić płeć czy krytykować lub drwić z praw osób transpłciowych czy LGBT. Zamiast tego chciał zaprotestować przeciwko niesprawiedliwości przejawiającej się w różnicowaniu składek ubezpieczeniowych ze względu na płeć.

Wywołał dysksuję

Wniosek mieszkańca prowincji Alberta wywołał dyskusję różnych środowisk. Niektórzy argumentują, że mężczyźni chcą zmieniać płeć wpisaną w dowodzie, by otrzymać dostęp do stref przeznaczonych tylko dla kobiet. Takie głosy pojawiły się po tym, jak w Wielkiej Brytanii członek Partii Pracy został zawieszony po tym, gdy wyszło na jaw, że jako mężczyzna legitymował się dowodem z wpisaną płcią kobiety, by zwiększyć swoje szanse na wygraną w wyborach.

CBC zwraca uwagę na fakt, ze powyższa historia ujawniła pewną ułomność w urzędowym sposobie oznaczania płci. Społeczności transseksualistów w Kanadzie twierdzą, że kategoryzacje proponowane przez rząd są dyskryminujące. Oznaczenia płci na dowodzie mają być barierą dla pełnego włączenia osób trans w życie społeczeństwa. Proponuje się, by znieść identyfikację płciową zawieraną w dokumentach i w ten sposób zapobiec próbom urzędowej zmiany w płci dla osiągnięcia korzyści ekonomicznej. Z drugiej strony podnoszony jest argument, że znacznik płci w dowodzie często jest jedynym sposobem, by transpłciowej osobie zezwolić na korzystanie z łazienki dla osób tej płci, z którą dana osoba się utożsamia.

