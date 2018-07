Kierowca celowo ochlapał przechodniów. Stracił pracę

45-sekundowy film pochodzi z kamery samochodu jadącego przed vanem. Widać na nim, jak kierowca dostawczaka oblewa wodą trzy grupy pieszych. Do zdarzenia doszło w Ottawie, na King Edward Avenue. Nagranie nie pozostawia wątpliwości co do intencji sprawcy. Widzimy na nim, jak celowo przejeżdża on jak najbliżej krawężnika, gdy zauważa idących chodnikiem ludzi.

Zarówno policja, jak i pracodawca mężczyzny potwierdzają, że incydent miał miejsce. Z opublikowanego na Facebooku oświadczenia dowiadujemy się, że kierowca odpowiedzialny za to wykroczenie został zwolniony dyscyplinarnie, jednak nie usłyszał żadnych zarzutów.