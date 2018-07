Koparką zmiażdżyli pojazdy warte 5,5 mln dolarów. Nie pokazujcie tego fanom motoryzacji

Tym razem ofiarą szalonej kampanii prezydenta przeciwko przemytnikom padły pojazdy o wartości około 5,5 miliona dolarów, czyli w przeliczeniu około 20 milionów złotych. Wśród nich znalazły się motory Harley Davidson oraz 68 samochodów takich marek jak Lamborghini, Mustang, Porsche, czy Mercedes. Podczas publicznego niszczenia pojazdów obecny był sam prezydent Rodrigo Duterte. W krótkiej przemowie podkreślił, że zniszczenie pojazdów to część jego planu. - Zrobiłem to, ponieważ musimy pokazać światu, że jesteśmy odpowiednim miejscem do inwestowania i prowadzenia biznesu - tłumaczył. Pierwszym krokiem do tego celu, jak podkreślał, ma być ustanowienie „prawa i porządku”.

Głośne akcje filipińskich polityków

To nie pierwszy raz, kiedy prezydent Duterte polecił przed kamerami, aby buldożery zmiażdżyły ustawione w rzędach przechwycone luksusowe samochody z przemytu. Ostatnio ciężkie maszyny wjechały na auta w lutym tego roku. Tamten pokaz również miał być ostrzeżeniem dla przestępców działających na czarnym rynku.

Wówczas zniszczone wozy były w sumie warte 1 milion i 183 tysiące dolarów (około 4 miliony złotych). Wśród maszyn, które padły ofiarą pokazu prezydenta znalazły się m.in. Porsche, Jaguar, Chevrolet Corvette, Mercedes czy Bentley.

– Oddajcie resztki handlarzom złomu. Może nie będą nimi jeździć, ale przynajmniej coś im się dostanie, może zrobią zabawki z części – powiedział Rodrigo Duterte. – Nie warto unikać płacenia podatków oraz oszukiwać ministerstwa finansów – powiedział szef resortu Carlos Dominguez, zaraz przed tym jak buldożery zmasakrowały samochody.

Obecne filipińskie władze lubują się w tego typu demonstracjach. W roku 2017 triumfalnie zniszczono warty około 2,5 miliona dolarów ładunek papierosów z przemytu. Prezydent Duterte deklaruje się jako zaciekły wróg narkotyków oraz przestępczości i obiecał wprowadzenie Filipin w „złoty wiek” za swojej kadencji. Na całym świecie jego metody uznaje się jednak za „mocno kontrowersyjne”, czy wręcz barbarzyńskie.