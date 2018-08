Obrzucili niepełnosprawną jajkami i mąką. Potem zrobili sobie selfie

49-letnia niepełnosprawna umysłowo kobieta siedziała na ławce w jednym z parków w Suffolk w Wielkiej Brytanii. W pewnej chwili podeszło do niej czterech nastolatków w wieku od 15 do 17 lat. Chłopcy obrzucili Brytyjkę jajkami, po czym obsypali ją mąką, która przykleiła się do włosów i ubrania kobiety. Po wszystkim ustawili się za ławką i zrobili sobie selfie. Zdjęcie umieścili na portalach społecznościowych dodając opisy, które świadczą o tym, że byli bardzo dumni z tego, co zrobili.

Kiedy wrzucali fotografię do sieci z pewnością nie spodziewali się, że sprowadzą na siebie poważne kłopoty. O sprawie dowiedziała się bowiem policja. Wszyscy chłopcy zostali już zatrzymani i przesłuchani. Z uwagi na to, że są nieletni, śledczy nie ujawnili ich danych osobowych. To jednak nie był koniec problemów. Jeden z internautów rozpoznał nastolatków na zdjęciu i ujawnił ich dane na portalu społecznościowym. Na profilach chłopców w ciągu kilku godzin pojawiło się mnóstwo krytycznych komentarzy. Nie brakowało również gróźb. Przerażeni rodzice nastolatków poprosili policję o ochronę i złożyli skargę na internetowych hejterów.

Dziennikarze dotarli do rodziny pokrzywdzonej kobiety. 49-latka czuje się dobrze, jednak z powodu choroby umysłowej nie do końca była świadoma tego, co wydarzyło się w parku.