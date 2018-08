Awaryjne lądowanie samolotu. Maszyna wypadła z pasa, ma uszkodzony silnik

O tym zdarzeniu poinformował portal airlive.net. Maszyna należąca do chińskich linii lotniczych Xiamen Air w związku z niekorzystnymi warunkami pogodowymi musiała awaryjnie lądować. Najpierw krążyła wokół Manili na Filipinach, a później podjęła próbę lądowania. Pilotom udało się posadzić samolot na ziemi dopiero za drugim razem, ale i wówczas nie obeszło się bez komplikacji. Boeing wypadł z pasa startowego. Zdjęcia opublikowane w sieci wskazują na to, że mogło dojść do uszkodzenia lewego skrzydła. Media przekazały, że doszło także do usterki silnika.

Tropikalne burze

Jak podaje „Daily Pakistan”, problemy maszyny mogły wiązać się z tropikalnymi burzami, które doprowadziły do powodzi zarówno w Manili jak i okolicach. Jedna z ostatnich burz spowodowała, że około 20 tys. mieszkańców zostało zmuszonych do opuszczenia swoich domów położonych w okolicach Marikiny. Samolot Xiamen Air lądował przy dużym wietrze, a pas startowy był mokry. Nie wiadomo jeszcze, ile osób było na pokładzie, oraz czy ktoś ucierpiał podczas awaryjnego lądowania.

