Główny konstruktor bomb Al-Kaidy nie żyje? Miał zginąć w Jemenie

Poważny wypadek autokaru w Niemczech. Kilka osób ciężko rannych

Autokar należący do firmy Fixbus z nieznanych przyczyn w piątek rano wpadł do rowu w pobliżu miejscowości Linstow w północno-wschodnich Niemczech. W sumie rannych zostało 16 osób. Z ciężkimi obrażeniami do szpitala trafiło sześć osób.