Pilot bombardiera lądował bez wysuniętego podwozia. Zobacz nagranie

Na pokładzie bombardiera Dash 8 Q-402 znajdowało się około 60 pasażerów. Tuż po starcie z portu lotniczego Lima-Jorge Chávez okazało się, że doszło do awarii przedniego podwozia. W związku z tym pilot postanowili się zawrócić do stolicy Peru. Na płycie portu zostali rozmieszczeni strażacy, przygotowani do tego, aby ugasić maszynę, gdyby doszło do jej zapalenia. Zdolny pilot zdołał jednak ustawić maszynę tak, że wylądowała ona gładko na tylnych kołach, zanim jej przód dotknął płyty lotniska.

Sytuacja została nagrana przez świadków zdarzenia. Na wideo widzimy, jak samolot wpada w poślizg, a iskry lecą w każdą stronę podczas lądowania zwanego „lądowaniem na brzuchu” . W końcu samolot zwalnia i wreszcie zatrzymuje się.

Rzecznik linii lotniczych zaznaczył w oświadczeniu, że władze LC Peru „niezwykle doceniają doskonały manewr pilota, który w sposób godny podziwu zdołał kontrolować sytuację” .

Mimo, że udało się szczęśliwie wylądować, lotnisko zostało zamknięte na kilka godzin, ponieważ trzeba było odholować z niego bombardiera.

Czytaj także:

Przeszedł już 100 modyfikacji ciała, a drzwi otwiera... skórą. Sam siebie nazywa „cyborgiem”