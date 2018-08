Koniec z darmowym alkoholem w popularnych kurorcie? Władze chcą walczyć z all inclusive

Według hiszpańskich mediów władze regionalne na Balearach pracują nad specjalną ustawą, która miałaby zmusić hotele do zaprzestania oferowania turystom darmowego alkoholu w ramach opcji all inclusive. W tej chwili na Balearach czyli m.in. na takich wyspach, jak Majorka, Minorka, Menorka, Ibiza, Formentera i Cabrera działa około 270 takich obiektów.

Dyrektor ds. turystyki Antoni Sanso powiedział, że nikt nie ma zamiaru wprowadzać prohibicji, jednak muszą się pojawić regulacje w dostępie do alkoholu. Urzędnik podkreślił, że nieograniczony dostęp do wysokoprocentowych napojów prowadzi do nieobyczajnego zachowania turystów oraz zwiększa ilość incydentów w regionie. Sanso zaznaczył, że na chwilę obecną nie wiadomo, jaki dokładnie kształt przyjmie ustawa.

– Proponowaliśmy różne rozwiązania. Np aby zamiast darmowego alkoholu goście otrzymywali bezpłatne wycieczki z przewodnikiem. Albo żeby darmowy alkohol był serwowany jedynie podczas posiłków – tłumaczył. Według Diario de Mallorca wprowadzony miałby zostać również limit gości, którego hotele nie będą mogły przekroczyć oraz całkowity zakaz korzystania w hotelach na Balearach z plastikowych kubków, sztućców oraz talerzy.

Czytaj także:

Turystka żądała interwencji TOPR, bo była zmęczona. „Będzie pan miał prze***ne”