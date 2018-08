„Świat był pełen hybryd”. Znaleziono szczątki dziecka neandertalki i...

Niezwykłe odkrycie było możliwe dzięki znalezieniu we wnętrzu wapiennej jaskini w okolicach rzeki Anuj na Syberii fragmentu kości sprzed 90 tys. lat. Po przeprowadzeniu analizy DNA okazało się, że szczątki należą do osobnika płci żeńskiej, którego matka była przedstawicielką Neandertalczyków, a ojciec pochodził z Denisowian. Już wcześniej naukowcy zakładali, że ci przedstawiciele rodzaju Homo krzyżowali się z neandertalczykami i reprezentantami innego, nieznanego dotąd archaicznego przodka człowieka. Teraz jednak zdobyli namacalny dowód. – Udało im się to uchwycić. To niezwykłe – komentowała wyniki badań opublikowanych w środę na łamach „Nature” Sharon Browning, genetyk z University of Washington. „New York Times” zaznacza, że naukowcy nie musieli szukać hybrydy długo – dotychczas znaleziono szczątki zaledwie czworga Denisowian. Piąty osobnik – wspomniana wcześniej kobieta – okazała się hybrydą.

Ludzie z Denisowej Jaskini

Warto tu podkreslić, że samo wyodrębnienie jako gatunku ludzi z Denisowej Jaskini nastąpiło stosunkowo niedawno. Denisowianin, człowiek z epoki paleolitu, został opisany po raz pierwszy w 2010 roku. Jego identyfikacja była możliwa dzięki analizie molekularnej mitochondrialnego DNA z dwóch zębów i kości palca u ręki. Szczątki znaleziono w Denisowej Jaskini w pasmie górskim Ałtaj na Sybegii. Naukowcy do tej pory nie wiedzą, jak wyglądali denisowianie ani jak się zachowywali. Jasne jednak było dla nich, że stanowili odrębny od neandertalczyków i Homo Sapiens gatunek.

Świat pełen hybryd

Odkrycie zespołu doktora Svante Paabo, znanego genetyka z Lipska, potwierdza hipotezę badaczy, którzy zakładali, że prehistoryczny świat był pełen hybryd, a przodkowie człowieka krzyżowali się miedzy sobą. W 2015 roku naukowcy ustalili, że człowiek, którzy żył na terenach współczesnej Rumunii 40 tys. lat temu miał prapradziadka, który był neandertalczykiem. – Wydaje się, że świat był miejscem wypełnionym hybrydami. To musiało być naprawdę interesujące – komentował David Reich, genetyk z Harvard University.