Zatrzymano Polaka podejrzanego o związki z separatystami

Pożar na greckim promie. Na pokładzie ponad 1000 osób

Prom pasażerski z ponad tysiącem osób na pokładzie przybył do portu w Pireusie we wczesnych godzinach porannych, po tym, jak zawrócił ze swojej drogi do Chania na Krecie. Podczas podróży na pokładzie promu wybuchł pożar.