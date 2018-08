Modelka plus size Tess Holiday wyznaje: Zostałam zgwałcona

Tess Holiday wyznała, że została zgwałcona dwa razy przez tą samą osobę. Modelka zdała sobie sprawę z tego, że została zgwałcona dopiero wtedy, gdy zaczęła opowiadać o tym swoim bliskim, co jest typowe dla wielu ofiar przemocy seksualnej. – Za pierwszym razem przyszłam do jego pokoju. Myślałam, że jest słodki – mówiła w rozmowie z „Cosmopolitan” . – Byłam tam, ale nie chciałam uprawiać seksu. Zmusił mnie do tego – podkreśliła. – Za pierwszym razem pozwoliłam mu na to, ale nie wiedziałam, że mam wybór. I dlatego nie zdawałam sobie sprawy z tego, że to gwałt. Za drugim razem byłam w jego salonie i zaczął się do mnie dobierać. Nie chciałam, żeby to się stało i odmówiłam, ale on zrobił to mimo mojego sprzeciwu – wyznała.

Tess Holliday jest popularną modelką plus size. Kobieta prowadzi profil na Instagramie, który obserwuje już 1,5 mln użytkowników. 32-latka po raz pierwszy opowiedziała o napaści seksualnej w październiku 2017 roku. Na swoim Instagramie zamieściła post, w którym wyznała, że była „zawstydzona” tym, co się jej przytrafiło oraz przestraszona, że może to się stać ponownie.