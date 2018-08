Putin grzmi po śmierci Zacharczenki. „Nikczemne zabójstwo”

Do zamachu na Zacharczenkę doszło w piątek w godzinach popołudniowych w kawiarni „Separ” w centrum Doniecka. Oprócz niego wskutek wybuchu bomby ucierpiał też Aleksander Timofiejew, odpowiadający za finanse nieuznawanego przez społeczność międzynarodową państwa utworzonego przez separatystów na terenie Ukrainy.

SBU: To Rosjanie

Informacje na temat śmierci Zacharczenki potwierdził szef Służby Bezpieczeństwa Ukrainy Igor Huskow. Jak dodał, w wyniku eksplozji zabity został nie tylko lider DRL. Jak stwierdził, „śmierć Zacharczenki może być rezultatem wewnętrznych konfliktów kryminalnych w środowisku rebeliantów” . Dodał jednak, że SBU nie wyklucza, że za śmierć przywódcy separatysty odpowiada Kreml, dla którego Zacharczenko miał stać się „niepotrzebny” .

Putin reaguje

W piątek na oficjalnej stronie internetowej Kremla pojawił się telegram Władimira Putina wystosowany w związku ze śmiercią lidera DRL. „Aleksandr Władimirowicz był prawdziwym liderem narodu, śmiałym i zdecydowanym człowiekiem, patriotą z Donbasu. W trudnych dla swojego kraju czasach on stanął w jego obronie, wziął na siebie ogromną odpowiedzialność, wiódł za sobą ludzi” – tak w telegramie po śmierci Zacharczenki Władimir Putin wspominał lidera separatystycznej prorosyjskiej republiki donieckiej.