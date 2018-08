Rosja ogłasza największe ćwiczenia wojskowe od 1981 roku

Minister obrony Siergiej Szojgu przekazał, że ćwiczenia będą odbywać się niemal we wszystkich okręgach wojskowych w Europie Środkowej i Wschodniej. Udział w nich będzie brało 300 tysięcy żołnierzy oraz ponad tysiąc samolotów i śmigłowców. W manewrach wezmą udział przedstawiciele Floty Oceanu Spokojnego i Floty Północnej. Ćwiczenia zaplanowano w dniach 11-15 września. Agencja „Interfax” podaje, że mają one status międzynarodowy.

We wrześniu ubiegłego roku odbyły się manewry „Zachód-2017” w Rosji i na Białorusi. Według ich scenariusza wojska rosyjskie i białoruskie sprzeciwiały się armiom fikcyjnych państw zachodnich. W listopadzie tego samego roku prezydent Władimir Putin wezwał duże i strategiczne przedsiębiorstwa do przygotowania się do zwiększenia produkcji sprzętu wojskowego.