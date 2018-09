Z jakimi problemami zmagają się Stany Zjednoczone? Odpowiedź Miss zszokowała jurorów

Kandydatka do tytułu Miss Ameryka 2018 pytana była podczas konkursu w piątek, z jakimi jej zdaniem najpoważniejszymi problemami boryka się ten kraj. Odpowiedziała, że to prezydent Donald Trump i dodała, że w jej opinii "spowodował on duży podział w Stanach Zjednoczonych". Ponieważ miała tylko 20 sekund na odpowiedź, nie mogła jej rozwinąć. Jej odpowiedź wywołała zmieszanie prowadzących. Zaraz po tym wszystkie kandydatki pojawiły się na scenie w strojach kąpielowych.

Collins nie wygrała etapu konkursu związanego z pytaniami i odpowiedziami. Tytuł ten przypadł Miss Massachusetts Gabrieli Taveras. Jej pytanie dotyczyło tego, czy Amerykanie podróżujący za granicą powinni wchodzić w interakcje z obcokrajowcami. – Ważne jest żeby oni zdawali sobie sprawę z tego, że my – Amerykanie – popieramy ich i że jesteśmy tutaj, w razie gdyby potrzebowali pomocy – odpowiedziała Taveras.

