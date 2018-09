Jogurty mają więcej cukru niż Coca-Cola? Zaskakujące wyniki analiz

Jak podaje BBC, naukowcy z uniwersytetu w Leeds przeanalizowali niemal 900 jogurtów sprzedawanych w supermarketach na terenie Wielkiej Brytanii. Część tych marek jest dostępna także na rynku polskim, a wnioski z analiz można łatwo porównać czytając etykietę. Ogólna konkluzja badań jest taka, że najwięcej cukru znajduje się w jogurtach organicznych i deserach bazujących na jogurtach, a najmniej w naturalnych i greckim.

Trzy łyżeczki cukru

Zacznijmy od początku. Łyżeczka cukru waży mniej więcej 5 g. Desery jogurtowe mają mniej więcej 16,4 g tej substancji na 100 g jogurtu, co oznacza, że jedząc 100 g jogurtu, dostarczamy organizmowi ponad trzy łyżeczki cukru. Nieco lepiej ma się w przypadku jogurtów organicznych, gdzie producenci dodają 13,1 g cukru na 100 g produktu.

Wydawać by się mogło, że jogurty dla dzieci są wolne od szkodliwych dodatków. Okazuje się jednak, że w 100 g takiego przysmaku znajdujemy 10,8 g cukru, czyli ponad dwie łyżeczki. Jogurty do picia to 9,1 g cukru na 100 g, a naturalne 5 g na 100 g. W jogurtach owocowych znajdujemy około 12 g cukru. Dla porównania, w 100 g Coca-Coli lub innym napoju tego typu znajduje się 9 g białej substancji. Oznacza to, że zarówno jogurty owocowe, organiczne czy przeznaczone dla dzieci, mają więcej cukru niż gazowany napój.

Zdrowe zamienniki

National Health Service (NHS), czyli system służby zdrowia w Wielkiej Brytanii rekomenduje, że dzieci w wieku od czterech do sześciu lat, powinny jeść nie więcej niż 19 g cukru dziennie. Starsze dzieci, w wieku od siedmiu do dziesięciu lat, powinny spożywać mniej niż 24 g tej substancji w ciągu dnia.

Czy wspomniane wyniki badań oznaczają, że powinniśmy całkowicie wyeliminować jogurty z diety? Dr Bernatette Moore, która w zespole z uniwersytetu w Leeds zajmowała się zbieraniem danych radzi, by kupować jogurty naturalne. Do takiego produktu można dodać ulubione owoce czy bakalie. Taki posiłek w ostatecznym rozrachunku będzie i tak zawierał mniej cukru niż jogurt kupiony w supermarkecie.

