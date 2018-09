USA. Strzelanina w Aberdeen. Ofiary śmiertelne, napastnik wciąż jest na wolności

Co najmniej trzy osoby zginęły w czwartek w wyniku „przerażającej strzelaniny” w centrum dystrybucyjnym w Aberdeen w stanie Maryland – poinformował lokalny urzędnik w rozmowie z agencją Associated Press. Władze apelują do mieszkańców o unikanie obszaru, w którym słychać było strzały. Napastnik wciąż jest na wolności.

Do strzelaniny doszło w pobliżu ulic Spesutia i Perryman w Aberdeen około 9 rano. FOX News podał, że napastnik miał zaatakować w „Liberty Support Facility” , który jest częścią centrum dystrybucji Rite Aid. Początkowo urzędnicy informowali o wielu rannych, później w rozmowie z agencją podali, że wiele jest ofiar śmiertelnych. Na konferencji prasowej o godzinie 11:30 służby poinformowały, że napastnikiem mogła być kobieta. – Dokładnie obserwujemy przerażającą strzelaninę w Aberdeen, a nasze modlitwy dotyczą wszystkich, którzy są obecni na miejscu tragedii. Państwo jest gotowe zaoferować wszelki rodzaj wsparcia – powiedział gubernator stanu Maryland Larry Hogan. Biuro szeryfa podało w tweecie, że „potwierdza, iż doszło do strzelaniny w rejonie Spesutia Road i Perryman Road” . „Jest wiele ofiar. Prosimy, unikajcie tego obszaru” – podkreślono.