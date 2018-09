Polka brutalnie zaatakowana młotkiem we Włoszech. Sprawca na wolności z braku dowodów

Polka została zaatakowana w centrum Avellino, ok. 50 km na wschód od Neapolu we wtorek 18 września. Jak podaje portal tgcom24.mediaset.it, na początku napastnik wdał się w kłótnię z kobietą, później uderzył ją w twarz i zadał kilka ciosów młotkiem w głowę. 37-latka upadła na ziemię, a w tym samym czasie zainterweniowali przechodnie, którzy oddzielili poszkodowaną od napastnika. Mężczyzna przestraszony reakcją świadków zdarzenia rzucił młotek i uciekł. Ranna Polka trafiła do szpitala. Lekarze przekazali, że jej stan jest ciężki, ale stabilny.

Pomógł były piłkarz

Według włoskiego portalu, w całej sytuacji kluczowe okazało się zachowanie byłego piłkarza Unione Sportiva Avellino Raffaele Biancolino, który razem z żoną prowadzi w pobliżu sklep odzieżowy. To on rzekomo wybiegł na zewnątrz i powstrzymał sprawcę.

Z doniesień lokalnych mediów wynika, że policja odnalazła młotek, który posłużył do ataku i zatrzymała napastnika, jednak wyszedł on na wolność z powodu braku dowodów. Śledczy cały czas prowadzą dochodzenie w tej sprawie.

Czytaj także:

20-letni Polak zamordowany w Niemczech. Policja podała rysopis sprawcy