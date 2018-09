Pierwsze przemówienie Meghan Markle od czasu ślubu z Harry'm. „Mówiła z serca i bez kartki”

Meghan Markle wraz z matką Dorią Ragland oraz księciem Harry'm wzięła udział w przyjęciu zorganizowanym w Pałacu Kensington z okazji wydania książki kucharskiej, która została napisana przez ofiary tragicznego pożaru Grenfell Tower. W wyniku zdarzenia zginęły 72 osoby. Dochód ze sprzedaży książki ma zasilić konto wspólnoty kobiet, które prowadzą społeczną kuchnię.

Meghan Markle powiedziała, że to nie jest tylko zwykła książka kucharska, ponieważ za każdym przepisem kryje się osobista historia. - Poznając przepisy, poznajemy również osoby, które były odpowiedzialne za ich przygotowanie. Praca nad tym projektem, która trwała dziewięć ostatnich miesięcy, to była przede wszystkim praca z miłości - mówiła Meghan Markle w swojej pierwszej oficjalnej przemowie po zawarciu związku małżeńskiego z księciem Harry'm. Markle podkreśliła, że docenia to, jak ciepło została przywitana przez bliskich ofiar pożaru Grenfell Tower. Po wygłoszeniu krótkiego przemówienia żona księcia Harry'ego wzięła udział we wspólnym gotowaniu.

Przemówienie księżnej zostało bardzo dobrze odebrane. Internauci podkreślali, że Meghan Markle jest niezwykle naturalna, a do tego Meghan Markle mówiła „płynnie, z serca i nie używała kartki”. Na nagraniu, które trafiło do sieci, widać księcia Harry'ego, który z zachwytem patrzy na swoją żonę.

