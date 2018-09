Europę czeka paraliż? Naukowcy ostrzegają przed wulkanem Katla

Osiem lat temu eksplozja wulkanu Eyjafjallajökull w południowej Islandii doprowadziła do paraliżu w Europie. W wyniku przemieszczającej się wtedy gigantycznej chmury pyłu konieczne było odwołanie wielu lotów, co doprowadziło do ogromnych utrudnień dla podróżnych. Kraje europejskie zaczęły częściowo lub całkowicie zamykać swoje przestrzenie powietrzne. Zdecydowało się na to kilkanaście państw, a wśród nich Polska, Wielka Brytania, Niemcy, Francja, Irlandia, Dania, Szwecja, Norwegia, Finlandia, Belgia, Holandia, Włochy, Ukraina, Szwajcaria. Wydobywające się z wulkanu chmury pyłu były bowiem niebezpieczne dla samolotów. W sumie odwołano ponad 100 tys. lotów nad Europą.

Grozi nam kolejny paraliż?

Sytuacja z 2010 r. może się powtórzyć za sprawą wulkanu Katla. Eksperci przekonują, że jeśli tym razem dojdzie do erupcji, problem może być jeszcze poważniejszy. – Nie ma sposobu, by potwierdzić, kiedy dojdzie do wybuchu i czy w ogóle on nastąpi – powiedziała dla „The Sunday Times” Sarah Barsotti z islandzkiej agencji meteorologicznej. Dodała, że skala ewentualnych utrudnień w ruchu lotniczym będzie zależała od intensywności erupcji i kierunku wiatru w tym czasie.

Evgenia Ilyinskaya z Uniwersytetu w Leeds przekonuje z kolei, że wszystkie aktualne sygnały wymuszają konieczność uważnej obserwacji wulkanu.

Przypomnijmy, że podobna sytuacja z wulkanem Katla miała miejsce już dwa lata temu. Islandzkie służby były w stanie pełnej gotowości przed możliwą erupcją.

Wulkan Katla

Katla jest czynnym wulkanem położonym w południowej części Islandii. Od czasów pierwszych osadników zanotowano i udokumentowano 17 erupcji wulkanu. Do ostatniej erupcji doszło w 1918 roku. Wybuchy tego wulkanu zawsze powodowały duże zniszczenia, często powodując powodzie lodowcowe.

Czytaj także:

Potężne trzęsienie ziemi w Japonii. Wyłączono zasilanie elektrowni