Trzęsienie ziemi i tsunami w Indonezji. Masowe pochówki i desperackie poszukiwania ocalałych

W Indonezji trwa walka z czasem. Władze chcą jak najszybciej pochować ofiary trzęsienia ziemi i tsunami, ponieważ istnieje ryzyko rozprzestrzenienia się chorób. Wciąż obecne na miejscu służby starają się z kolei dotrzeć do osób, które mogły przeżyć uderzenie żywiołu.

Władze planują pochować zmarłych w masowym grobie w Poboya – na wzgórzach nad Palu. Wykopano tam 100-metrowy grób z instrukcjami, aby przygotować tam miejsca dla 1300 ofiar. Oczekuje się, że zostanie przeprowadzonych jeszcze kilka takich masowych pochówków.

W piątek 28 września w Indonezji doszło do trzęsienia ziemi, a następnie do tsunami. Wysokie, nawet 6-metrowe fale tsunami zrównały miasto z ziemią. Trzęsienie ziemi spowodowało wcześniej, że zawaliły się domy, centra handlowe, szpitale i kilka meczetów. Oficjalnie wiadomo, że liczba ofiar śmiertelnych żywiołu to co najmniej 844 osoby. Wszystko wskazuje jednak na to, że liczba ta wzrośnie. Władze obawiają się też, że wiele ciał dryfuje w morzu.

W niedzielę administracja centralnego Sulawesi ogłosiła 14-dniowy stan wyjątkowy. Władze przekazały, że umożliwi to zarówno władzom regionalnym jak i krajowym, zmobilizowanie personelu, logistyki, sprzętu i pieniędzy, aby zaspokoić potrzeby ludzi dotkniętych żywiołem. Dopiero w poniedziałek zespoły ratunkowe mają planowo dotrzeć do regionu Donggala, który liczy 300 tysięcy mieszkańców.

