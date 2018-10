Ikea wycofuje popularne lampy. Klosze spadały z sufitów

Ikea apeluje do klientów, którzy kupili lampę sufitową CALYPSO po 1 sierpnia 2016 roku, by sprawdzili umieszczony datownik. Sieć sklepów wycofuje lampy oznaczone datownikami od 1625 do 1744.

„Klienci zgłaszali, że szklany klosz lampy spadł”

„IKEA otrzymała zgłoszenia od klientów informujące o przypadkach, gdy szklany klosz lampy sufitowej CALYPSO (nr artykułu w Polsce 200.324.15) spadł. IKEA podjęła decyzję o wycofaniu lamp sufitowych CALYPSO wyprodukowanych między 25. tygodniem 2016 roku a 44. tygodniem 2017 roku (oznaczonych stemplami od 1625 do 1744, gdzie dwie pierwsze cyfry oznaczają rok produkcji, a dwie ostatnie tydzień produkcji)” – wyjaśniono w komunikacie.

Ikea apeluje do wszystkich klientów posiadających lampę sufitową CALYPSO oznaczoną datownikami ze wskazanego powyżej przedziału, aby zwrócili ją do najbliższego sklepu Ikea, gdzie otrzymają nową lampę CALYPSO lub pełen zwrot kosztów zakupu. „Dowód zakupu nie jest wymagany” – poinformował producent mebli.

Czytaj także:

Macedonia zmieni nazwę? Są wyniki referendum, premier ostrzega opozycję