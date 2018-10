Księżna Kate zakończyła urlop macierzyński. Tak wygląda po powrocie

Księżna Cambridge pojawiła się w leśnej szkole Sayers Croft Forest and Wildlife Garden w londyńskiej dzielnicy Paddington. Razem z dziećmi z St Augustine’s Primary School wzięła tam udział w lekcji na świeżym powietrzu. „The Telegraph” , który relacjonuje wizytę księżnej, podkreśla, że Kate swobodnie czuła się w towarzystwie rozbawionych 5-latków. Także dzieci nie miały oporów przed tuleniem się do księżnej i zabawą w jej towarzystwie. Media podkreślają, że przestrzegały jednak protokołu w zakresie tytulatury i zwracały się do swojego gościa „wasza wysokość” .

36-letnia żona księcia Williama postawiła na sportowy styl – jeansy, sweter kurtkę i parę wysokich butów Penelope Chilvers, w których widywana jest od kilku lat. Sportowy styl Kate przełamała biżuterią ze szmaragdami. Strój podkreślił jej szczupłą i wysportowaną sylwetkę.

W trakcie rozmowy z dziećmi, nauczycielami i dyrekcją placówki, Kate żartowała, że jej ulubionym momentem za czasów przedszkolnych było jedzenie. Zdradziła też, że w czasie urlopu macierzyńskiego spędzała dużo czasu na świeżym powietrzu z dwójką starszych dzieci – Charlotte i George'em, razem z którym „polowała na pająki” .

Książę Louis urodził się 23 kwietnia 2018 roku. Jest trzecim dzieckiem Kate i Williama.

