Pokazali tragiczne warunki, w jakich spali piloci Ryanaira. Linie lotnicze odpierają zarzuty

Do sieci trafiło zdjęcie, na którym widać pilotów oraz pracowników personelu pokładowego, którzy śpią na podłodze pokoju biurowego. Zdjęcie miało zostać zrobione na lotnisku w hiszpańskiej Maladze, gdzie załoga samolotu musiała czekać ze względu na odwołane loty do Porto (na Półwyspie Iberyjskim szaleje burza tropikalna Leslie – red.). Fotografia pojawiła się na oficjalej stronie portugalskiego związku zawodowego personelu pokładowego SNPVAC. Ryanair zarabia 1,25 mld dolarów rocznie. Serio nie może zapewnić pracownikom godziwych warunków – napisano pod zdjęciem. Związki zawodowe oskarżyły również irlandzkiego przewoźnika, że 24 członków personelu pokładowego nie otrzymało żadnego posiłku ani napojów.

Fotografia śpiących na podłodze pracowników Ryanaira wywołała oburzenie w mediach społecznościowych. Przedstawiciele Ryanaira odpierają zarzuty twierdząc, że pracownicy specjalnie ułożyli się na podłodze, a cała sytuacja została zainscenizowana. Z komunikatu przewoźnika wynika, że żaden z członków załogi nie musiał spać na podłodze, ponieważ pracownicy dostali do dyspozycji pokój dla pasażerów VIP. Ryanair przyznaje jednak, że nie zapewnił pracownikom hoteli, ponieważ – jak tłumaczą przedstawiciele firmy – wszystkie miejsca noclegowe były tego dnia zajęte z powodu święta narodowego.

Tłumaczenia firmy nie przekonały związkowców. Członkowie SNPVAC potwierdzają, że mogli wejść do salonu VIP, ale dopiero o 6 rano. W pokoju, który wcześniej dostali do dyspozycji było tylko 8 miejsc siedzących. Przedstawiciele związków zawodowych zapowiedzieli skierowanie skargi przeciwko Ryanairowi do władz lotnictwa cywilnego.