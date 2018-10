Nowe informacje w sprawie eksplozji w szkole w Kerczu. Co najmniej 18 zabitych

W technikum w Kerczu na Półwyspie Krymskim doszło do wybuchu. Mowa jest o co najmniej 18 ofiarach śmiertelnych i ponad 50 rannych – podaje agencja Ria Nowosti. Rosyjskie służby początkowo twierdziły, że doszło do ataku terrorystycznego, jednak obecnie zdarzenie jest traktowane jako morderstwo.

Początkowo państwowe agencje – TASS i Ria Nowosti przedstawiały wersję o eksplozji butli z gazem. Kanał 360 stopni podawał jednak równocześnie, że świadkowie widzieli osobę, która wrzuciła do szkoły butelkę z nieznaną substancją. Po tym miał nastąpić wybuch. Na Twitterze telewizji pojawiła się też informacja, jakoby przed eksplozją miały być słyszane strzały. Przedstawiciel gazociągu „Krymgazseti” poinformował z kolei w rozmowie z mediami, że budynek szkoły nie był podłączony do systemu. Po upływie około godziny od pojawienia się informacji o wybuchu w mediach, Narodowy Komitet Antyterrorystyczny przyznał, że w szkole eksplodował ładunek wybuchowy. Komitet Śledczy Federacji Rosyjskiej poinformował początkowo, że wydarzenie traktowane jest jako atak terrorystyczny. Obecnie jednak zdarzenie jest traktowane jako morderstwo. Na miejsce wybuchu wezwani zostali żołnierze Gwardii Narodowej. Zastępca jej dowódcy Siergiej Melikow podkreślił, że ponieważ doszło do zamachu terrorystycznego, obecność wojska jest jak najbardziej uzasadniona. – Przyczyną śmierci tak dużej liczby ofiar była eksplozja ładunku wybuchowego – dodał. Olga Grebiennikowa, dyrektor technikum w Kerczu na Krymie, relacjonowała, że w środę do szkoły wdarli się napastnicy, którzy zdetonowali materiały wybuchowe. Oprócz tego sprawcy strzelali na oślep do uczniów. Rosyjskie media informują, że podejrzany o zamach to 22-letni student, który zabił się po ataku.