W Morzu Czarnym znaleziono najstarszy na świecie wrak statku. Ma ponad 2400 lat

Odnaleziony wrak został okrzyknięty najstarszym na świecie statkiem, który zachował się do obecnych czasów w stanie idealnym. Naukowcy, którzy znaleźli statek w Morzu Czarnym poinformowali, że nie uległ on zniszczeniu ze względu na warunki panujące na głębokości, na której został odnaleziony. Na poziomie 2000 metrów poniżej ziemi nie dociera bowiem tlen. Podobno wyposażenie statku m.in. ster, ławki wioślarskie, a nawet zawartość ładowni pozostały nienaruszone. Jak podaje BBC, w ciągu trzech lat ekspedycja naukowa odnalazła już 67 wraków.

Co ciekawe, stwierdzono, że opisywany statek handlowy do złudzenia przypomina ten, który zdobił starożytne, greckie wazy. Konkretnie chodzi o wazę Siren Vase – obiekt, który znajduje się w British Museum. Widać na nim Odyseusza przywiązanego do masztu. Statek tego mitologicznego bohatera płynie obok nimf morskich, których śpiew miał zgubić żeglarzy.