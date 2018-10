Surfer ranny po ataku rekina. Założono mu 20 szwów

51-letni mężczyzna z Australii przeżył konfrontację z rekinem. Wygląda na to, że całe zdarzenie zostało przez niego sprowokowane, ponieważ przypadkowo uderzył zwierzę. – Poszedłem skorzystać z ostatnich fal. Uderzyłem niechcący rekina. Nie widziałem go w wodzie i nie mogłem go dostrzec, bo pokrywała ją biała piana – opowiadał Kenny. Zwierzę zaatakowało mężczyznę około 50 m od brzegu. Rekin ugryzł go w ramię. Wtedy Kenny zaczął się bronić. W obawie o to, czy nie zaatakuje jego nóg, zaczął uderzać rekina. – Zrobiłem to, by go odrzucić – opowiadał. Mężczyzna Pływał, ja go uderzyłem, więc chciał oddać tym samym – tłumaczy zachowanie zwierzęcia poszkodowany. Mężczyźnie założono 20 szwów na prawym bicepsie.

Po ataku rekina plaża dla nudystów, na której doszło do zdarzenia, została zamknięta decyzją Department of Primary Industries. Decyzję tę podjęto ze względów bezpieczeństwa. Obawiano się wzrostu aktywności rekina w tym rejonie.

