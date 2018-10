102-letni mężczyzna został oskarżony o napaść seksualną

Do zdarzenia doszło w jednym z domów opieki na terenie Sydney w Australii. Z informacji przekazanych przez lokalną policję wynika, że 102-letni podopieczny zakładu miał „w sposób agresywny i nieprzyzwoity” zaatakować 94-letnią kobietę, również podopieczną tego samego domu opieki. Z uwagi na dobro pokrzywdzonej funkcjonariusze nie podają szczegółów sprawy. Incydentu nie chce również komentować personel domu opieki.

– Jesteśmy zszokowani i zasmuceni tym, co się stało. Jest nam przykro, że do takiej sytuacji doszło w naszej placówce. Dokładamy wszelkich starań, aby przebywający u nas pensjonariusze mieli zapewnioną jak najlepszą opiekę. Bezpieczeństwo naszych podopiecznych jest dla nas priorytetem. Z jakimikolwiek dalszymi krokami wstrzymamy się do czasu wyroku sądu – powiedział dyrektor domu opieki. Jak podaje portal News.com.au 102-latek został wypuszczony z policyjnego aresztu po wpłaceniu kaucji. Jego proces rozpocznie się 20 listopada. Za popełniony czyn mężczyźnie grozi kara do siedmiu lat pozbawienia wolności.

