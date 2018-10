Kto wysyła podejrzane paczki do krytyków Trumpa? Agenci FBI zatrzymali podejrzanego

Z najnowszych informacji wynika, że w związku z rozsyłanymi paczkami agenci FBI aresztowali podejrzanego mężczyznę w Miami. Zatrzymany ws. rozsyłania bomb w paczkach to 56-letni Cesar Sayoc. Jego tożsamość udało się ustalić dzięki analizie DNA.

W piątek ze Stanów Zjednoczonych docierają informacje o kolejnych podejrzanych paczkach, które tym razem trafiły do demokratycznego senatora Cory'ego Bookera oraz do byłego dyrektora wywiadu Jamesa Clappera.

Ewakuacja CNN i paczki do polityków

W środę 24 października informowaliśmy, że władze przechwyciły paczki wysłane do byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych Baracka Obamy oraz kandydatki na ten urząd Hillary Clinton, która przegrała wybory prezydenckie z Donaldem Trumpem w 2016 roku. Według doniesień medialnych w paczkach mogły się znajdować urządzenia wybuchowe. Jak informują służby, nie wystąpiło ryzyko zagrożenia zdrowia bądź życia adresatów podejrzanych przesyłek. Wykryto je podczas rutynowego sprawdzania poczty.

Paczki, które miały dotrzeć do polityków były podobne do tej, którą kilka dni wcześniej znaleziono w pobliżu domu biznesmena i filantropa George’a Sorosa. Amerykańskie media informują, że podejrzaną przesyłkę wysłano także do Białego Domu i budynku CNN, w którym zarządzono ewakuację.

Podejrzana paczka w restauracji Roberta De Niro

Pakunek zaadresowany do Roberta De Niro został podrzucony na siódme piętro biurowca Tribeca na Manhattanie. W budynku mieści się studio producenckie, którego właścicielem jest aktor, oraz prowadzona przez niego restauracja, przy której znaleziono paczkę. O zdarzeniu poinformowano policję, a funkcjonariusze przekazali pakunek służbom specjalnym. Paczka została prześwietlona, a w środku odkryto podobne urządzenia do tych, które w tym tygodniu zostały wysłane do polityków oraz siedziby stacji telewizyjnej.

