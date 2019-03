Popularna youtuberka w ogniu krytyki. Zarabiała na promowaniu weganizmu, przyłapano ją na jedzeniu ryby

Rawvana English, której prawdziwe nazwisko to Yovana Mendoza Ayres, przez sześć lat przekonywała swoich fanów do zmiany nawyków żywieniowych i przejście na surową dietę wegańską. Najczęściej weganizm polega na wyłączeniu z diety mięsa, tłuszcze zwierzęce, nabiału, jaj, miody czy żelatyny. Z kolei surowa dieta wegańska (raw vegan foodism czy raw vegan diet) to podejście zakładające spożywanie tylko surowej żywności.

28-letnia vlogerka w ubiegłym tygodniu pojawiła się w wideo innego youtubera. To właśnie tam jej fani dostrzegli, że na jej talerzu jest ryba. Rawvana English wyglądała też na wyraźnie zakłopotaną i zaskoczoną, gdy operujący nakierował na nią kamerę. Kobieta od kilku lat promuje się w sieci właśnie tym, że jej dieta i styl życia opiera się na surowej diecie wegańskiej. Do tej pory zgromadziła na YouTubie prawie pół miliona subskrybentów. Na Instagramie obserwuje ją z kolei 1,3 mln fanów. Po tym, jak jej fani wpadli we wściekłość, widząc, jak na filmiku je rybę, 28-latka nagrała 33-minutowy filmik, w którym wyjaśnia incydent.

Rawvana opowiada na początku wideo, że przez 25 dni piła tylko wodę, co sprawiło, że „czuła się, jak wniebowzięta” , jednak przestała miesiączkować. Mówi jednak, że przeczytała na różnych wegańskich forach internetowych, że to normalne, dlatego przez dwa lata nic z tym nie robiła. Jak opowiada, wybrała się do lekarza w San Diego, gdzie okazało się, że ma anemię, a stan jej hormonów wskazuje na to, że jest przed menopauzą. Ayres, która mieszka w San Diego, twierdzi ponadto, że miała problemy z trawieniem i zdiagnozowano u niej Zespół rozrostu bakteryjnego jelita cienkiego (zespół SIBO). Wówczas lekarz zalecił jej, aby do swojej diety dodała ryby. Kobieta tłumaczy, że od czasu, gdy to zrobiła, jej problemy z trawieniem są znacznie mniejsze. – Czuję, że robię to z miłości dla siebie – podkreśla. – To moje osobiste doświadczenie, każde ciało jest inne – mówi.

Jej fani nie są jednak zadowoleni. Wielu z nich zwraca uwagę na to, że gdyby jej nie „przyłapano” , nadal wmawiałaby innym, że jest na diecie wegańskiej i promowała ten styl życia. Zamieszczone w poniedziałek wideo ma ponad 280 tysięcy wyświetleń i zebrało 9,7 tysięcy kciuków w dół.

