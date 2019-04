Zaryzykował życiem partnerki, by zrobić zdjęcie na Instagrama? „To szczyt głupoty”

Kelly Castille i Kody Workman podróżują po świecie. Zdjęciami ze swoich wojaży dzielą się z internautami na Instagramie. Para w ubiegłym tygodniu opublikowała zdjęcie, które wzbudziło duże kontrowersje. Na zdjęciu widać Kodiego, który znajduje się w basenie. Mężczyzna całuje i obejmuje swoją dziewczynę, która wisi nad przepaścią. Para zapewnia, że podczas wykonywania zdjęcia zostały zachowane wszelkie środki ostrożności.

Internauci krytykowali parę. Twierdzili, że Kelly i Kody narazili swoje bezpieczeństwo tylko po to, by „zdobyć idealne zdjęcie na Instagram”. „To niebezpieczne”, „Zdajcie sobie sprawę z tego, że możecie mieć naśladowców?”, „To szczyt głupoty” – komentowali internauci. Byli również i tacy użytkownicy mediów społecznościowych, którzy przekonywali, że „Kelly i Kodi mają prawo podejmować własne decyzje”.

Na parę z Instagrama spadła fala negatywnych komentarzy. Kelly i Kody poczuli się wywołani do tablicy. Poinformowali swoich obserwatorów, że darzą się „nieskończonym zaufaniem”. „To było niesamowite uczucie. Wszystko wyszło tak, jak to zaplanowaliśmy. Jesteśmy cali i zdrowi” – czytamy we wpisie w mediach społecznościowych.