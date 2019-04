Został stworzony trójwymiarowy model Wieczernika. „To przełom”

Naukowcy przez lata narzekali, że w Wieczerniku panują niesprzyjające warunki do przeprowadzania badań. Przekonywali, że nie zawsze możliwe było analizowanie określonych części tego miejsca. Naukowcy z izraelskiej instytucji badawczej Antiquities Authority and European postanowili wykorzystać technologię laserową i zaawansowane techniki fotograficzne do stworzenia trójwymiarowego modelu Wieczernika. – Udało nam się w jednym z najświętszych miejsc w Jerozolimie, wykorzystać tę technologię i to jest przełom – powiedział Amit Re'em w rozmowie z dziennikarzami agencji Reuters. Archeolog stwierdził, że w Wieczerniku znajdują się reliefy, które symbolizują Baranka Bożego, a także Lwa Judy.

Niektórzy archeolodzy kwestionowali, czy pomieszczenie jest faktycznym miejscem Ostatniej Wieczerzy, gdzie zgodnie z zapisami Nowego Testamentu, Jezus przed ukrzyżowaniem dzielił się z uczniami chlebem. Ilya Berkovich, historyk z instytutu badawczego INZ Austriackiej Akademii Nauk, który pracował nad projektem, powiedział, że wykorzystanie nowoczesnych technik do badania Wieczernika, otwiera „nowe horyzonty”.

