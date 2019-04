Napastnicy ostrzelali kościół. Zginęło pięć osób, w tym duchowny

Agencja AFP przekazała, że do zdarzenia doszło w niedzielę 28 kwietnia w położonym na północy Burkina Faso miasteczku Silgadji. To tam znajduje się protestancki kościół, do którego uczęszczają okoliczni mieszkańcy. Z relacji świadków wynika, że uzbrojeni napastnicy podjechali pod świątynię na motocyklach. Najpierw zaczęli strzelać w powietrze, a później skierowali ogień w wiernych wychodzących z kościoła po zakończonym nabożeństwie. Zginęło pięć osób. Wśród ofiar jest pastor stojący na czele lokalnej wspólnoty parafialnej. Co najmniej dwie inne osoby uważa się za zaginione.

Nie jest to pierwsze zdarzenie tego typu. Na terenie Burkina Faso działa wiele organizacji dżihadystycznych, które w 2015 roku rozpoczęły krwawe ataki. Od tego czasu zginęło 350 osób, a ofiarami padają m.in. duchowni chrześcijańscy i muzułmańscy. W lutym członkowie jednej z takich grup zamordowali ks. Cesara Fernandeza, który od 1982 roku pracował w Afryce. Dżihadyści nie ograniczają się jedynie do ataków na miejsca kultu religijnego. W piątek zaatakowali wiejską szkołę Maitaougou we wschodniej prowincji Koulpelogo, zabijając pięciu nauczycieli oraz jednego urzędnika.

