Meghan Markle i książę Harry ujawnili imię swojego dziecka

Dziecko pary książęcej to chłopiec, który waży 3,2 kilograma. Z nieoficjalnych informacji wynika, że przy porodzie Meghan Markle towarzyszył książę Harry. – Jestem bardzo podekscytowany, mogąc poinformować, że Meghan i ja mamy synka, bardzo zdrowego chłopca. Mama i niemowlę mają się nad wyraz dobrze. Jest to najbardziej niezwykłe doświadczenie, jakie mogłem sobie wyobrazić. W jaki sposób kobiety potrafią robić to, co robią, jest poza wszelkim pojęciem. Jesteśmy oboje przejęci i bardzo wdzięczni za wszelką miłość i wsparcie. To niesamowite, dlatego chciałem się tym podzielić z wami – mówił wyraźnie przejęty i uradowany książę Harry.

W środę 8 maja, a więc dwa dni po przyjściu dziecka na świat, media obiegła pierwsza fotografia synka Meghan i Harry'ego. Zdjęcie wykonał fotograf zatrudniony dla jednej z agencji informacyjnych. Tego samego dnia książęca para ujawniła imię dziecka. Ich potomek będzie się nazywał Archie Harrison Mountbatten-Windsor. Jak podaje „The Guardian”, imię Archie ma angielskie korzenie i oznacza autentyczny i odważny. Jest to jedna z form imienia Archibald, jednak służby prasowe rodziny królewskiej nie doprecyzowały, czy podane imię jest faktycznie zdrobnieniem. Z kolei Harrison to swoisty hołd dla ojca dziecka, ponieważ w tłumaczeniu imię to znaczy dosłownie syn Harry'ego.

Na zamku w Windsorze swojego ósmego prawnuka zobaczyli królowa Elżbieta oraz książę Filip.

Ciąża Meghan Markle

Informacja o ciąży Meghan Markle została przekazana pięć miesięcy po ślubie, na początku pierwszej zagranicznej podróży książęcej pary. Jeszcze przed wylotem do Australii w mediach zaczęły się intensyfikować plotki o tym, że Amerykanka spodziewa się dziecka. Tuż po przylocie do Sydney świat obiegła fotografia, na której przy wysiadaniu z samolotu Meghan usiłowała zasłaniać ciążowy brzuszek. Pałac Kensington postanowił dłużej nie czekać – 15 października 2018 roku oficjalnie ogłoszono, że Harry i Meghan oczekują pierwszego potomka, a poród ma nastąpić na wiosnę.

