Meghan Markle urodziła synka. Wzruszony książę Harry porozmawiał z mediami

– Jestem bardzo podekscytowany, mogąc poinformować, że Meghan i ja mamy synka, bardzo zdrowego chłopca. Mama i niemowlę mają się nad wyraz dobrze. Jest to najbardziej niezwykłe doświadczenie, jakie mogłem sobie wyobrazić. W jaki sposób kobiety potrafią robić to, co robią, jest poza wszelkim pojęciem. Jesteśmy oboje przejęci i bardzo wdzięczni za wszelką miłość i wsparcie. To niesamowite, dlatego chciałem się tym podzielić z wami – mówił wyraźnie przejęty i uradowany książę Harry.

– Wciąż myślimy nad imieniem. To następny krok – poinformował dziennikarzy. Prawdopodobnie za dwa dni znów się z wami spotkamy, tak żebyście wszyscy mogli zobaczyć dziecko – dodawał podekscytowany. – Jak wiecie, nie byłem na zbyt wielu narodzinach – zażartował. – Właściwie, to te są pierwszymi, na jakich byłem. To niesamowite, jestem w siódmym niebie – zapewniał.

Galeria:

Czułe gesty Meghan Markle i księcia Harry'ego

Chłopiec o wadze 3,2 kilograma

Z informacji przekazanych przez służby prasowe rodziny królewskiej wynika, że dziecko pary książęcej to chłopiec, który waży 3,2 kilograma. „Księżna i jej dziecko są zdrowi i czują się dobrze. Para książęca dziękuje wszystkim osobom za wsparcie w tym wyjątkowym dla nich czasie” – napisano w komunikacie. Imię dziecka ma zostać podane do wiadomości publicznej prawdopodobnie w ciągu najbliższych dni. Z nieoficjalnych informacji wynika, że przy porodzie Meghan Markle towarzyszył książę Harry.

Informacja o ciąży Meghan Markle została przekazana pięć miesięcy po ślubie, na początku pierwszej zagranicznej podróży książęcej pary. Jeszcze przed wylotem do Australii w mediach zaczęły się intensyfikować plotki o tym, że Amerykanka spodziewa się dziecka. Tuż po przylocie do Sydney świat obiegła fotografia, na której przy wysiadaniu z samolotu Meghan usiłowała zasłaniać ciążowy brzuszek. Pałac Kensington postanowił dłużej nie czekać – 15 października 2018 roku oficjalnie ogłoszono, że Harry i Meghan oczekują pierwszego potomka, a poród ma nastąpić na wiosnę.

