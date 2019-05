Wymarzone wakacje zepsute przez deszcz? Władze Elby obiecują zwrot pieniędzy, jeśli będzie padać za długo

Oczywiście jest pewien haczyk. Deszcz musi padać dłużej niż dwie godziny między 10, a 20. Oferta ma działać przez cały maj. Koszt noclegu ma być zwrócony za ten dzień, kiedy akurat wystąpi deszczowa pogoda.

Jak jednak zauważa portal Lonely planet, deszcz w maju zazwyczaj na wyspie nie występuje. Prognozy pogody są tam jednak na tyle nieprzewidywalne, że można mieć szczęście i odzyskać pieniądze za nocleg. O ile szczęściem nazwiemy deszczową pogodę w trakcie wakacji.

Inicjatywa władz została nazwana „Elba no rain”. Dołączyło do niej wiele lokalnych hoteli. W ten sposób władze i branża turystyczna chcą przyciągnąć na wyspę większą liczbę turystów niż zwykle.

Elba

Elba to trzecia co do wielkości włoska wyspa, położona na Morzu Tyrreńskim, między Półwyspem Apenińskim a Korsyką. To największa wyspa z Archipelagu Wysp Toskańskich. Jej historia jest starsza od historii cesarstwa rzymskiego.

Jednak turystom wyspa kojarzy się głównie z zesłaniem tutaj Napoleona Bonaparte w latach 1814-1815. Na wyspie można zwiedzić liczne muzea poświęcone francuskiemu cesarzowi. I to nawet wtedy kiedy pada deszcz. Jeśli pogoda będzie jednak słoneczna, Elba kusi turystów pięknymi, nadmorskimi plażami.

