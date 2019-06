Przerobili vana na mieszkanie. Teraz podróżują po Europie

Historią Hannah Jenkins oraz Olivera Whittakera przedstawił serwis Media Drum World. 26-letnia Brytyjka oraz 27-letni Australijczyk poznali się podczas pracy dla firmy projektowej. Od tego czasu są nierozłączni, a w końcu postanowili zamieszkać razem. Nie wybrali jednak standardowego lokum, a zdecydowali się na kupno minibusa. Przez cztery miesiące przerabiali Volkswagena Transportera T5 na mieszkanie. Później zaczęli podróżować, a zdjęcia z wojaży publikują na Instagramie, gdzie obserwuje ich już niemal 50 tys. użytkowników.

– Podróże szybko stały się ważną częścią naszego związku – przyznała Jenkins. – Wielu naszych przyjaciół zaczęło kupować domy i osiedlać się, ale nam to jakoś nie odpowiadało. Pragnęliśmy ekscytacji i zmiany, a nie rutyny i stabilności – dodała. Para odwiedziła już Hiszpanię. Francję. Włochy, Słowenię, Chorwację. Austrię, Szwajcarię, Luksemburg oraz Belgię. Wkrótce zamierzają przenieść się do Australii. Tam prawdopodobnie zdecydują się tylko na podróżowanie w weekendy, ponieważ w ich branży ciężko o pracę, którą można by pogodzić z „życiem w drodze”.