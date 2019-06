Zamknęła syna w szafie. W chwili śmierci 10-latek ważył 15 kg

Jak podaje Fox News, Veronica Aguilar jest matką czworga dzieci. Mieszkanka Los Angeles miała także 10-letniego syna, Yonatana, który wymagał dodatkowej opieki. Amerykańskie media przekazały, że był to przypadek dziecka ze „specjalnymi potrzebami”, co może wskazywać na lekkie upośledzenie umysłowe. Jego ojciec, Jose Pinzon zeznał, że 10-latek spotykał się z psychologami, jednak konsultacje na nic się zdały i syn sprawiał problemy w szkole.

Ruszył proces

Aguilar sugerowała wysłanie chłopca na leczenie do Meksyku i gdy 10-latek nagle zniknął, powiedziała mężowi, że Yonatan poleciał do ojczyzny rodziców. Tak się jednak nie stało. Po trzech latach w szafie znaleziono zwłoki 10-latka. Policja przekazała, ze w chwili śmierci chłopiec ważył 15 kilogramów, czyli tyle, ile powinien ważyć 3-latek. Okazało się, że zamknęła go tam matka.

Kilka lat po śmierci chłopca ruszył proces w tej sprawie. Pinzon zeznał, że nic nie wiedział o tragicznym losie swojego dziecka i uwierzył w tłumaczenia żony o wyjeździe do Meksyku. Dodał, że pracował po 18 godzin dziennie, a po powrocie na noc do domu spał na podłodze z dala od żony i dzieci. Matka chłopca, która przebywa w Stanach Zjednoczonych nielegalnie, została już oskarżona o zaniedbanie, które przyczyniło się do śmierci Yonatana. Grozi jej 15 lat więzienia.