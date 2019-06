Donald Trump odpiera oskarżenia o gwałt: Ona nie jest w moim typie

Przypomnijmy, że w weekend na łamach „New York Magazine” ukazał się fragment książki dziennikarki „Elle” i publicystki Elizabeth Jean Carroll. Kobieta twierdzi w niej, że w połowie lat 90. Donald Trump miał napastować ją seksualnie.

Carroll twierdzi, że Trump ją napastował

Kobieta twierdzi, że do zdarzenia miało dojść w połowie lat 90. w luksusowym domu handlowym Bergdorf Goodman na Manhattanie. Dziennikarka pisze, że kiedy Donald Trump dowiedział się, że zajmuje się modą, poprosił ją o pomoc w kupieniu prezentu dla swojej ówczesnej partnerki. Carroll tłumaczy, że biznesmen namówił ją do przymierzenia koronkowego body. „Kiedy dotarliśmy do przymierzalni, przycisnął mnie do ściany i chciał ściągnąć rajstopy. Był elegancko ubrany, miał krawat i marynarkę. Potem przyciskał swoje palce do moich części intymnych i wpychał we mnie swojego penisa. Częściowo lub do połowy, nie pamiętam dokładnie” – czytamy w jej relacji. „To przerodziło się w rodzaj kolosalnej walki. W końcu udało mi się wysunąć i odepchnąć go kolanem i uciec z przymierzalni” – twierdzi Carroll.

Trump: To nie miało miejsca