Miliarder oskarżony o handel żywym towarem. Dekadę temu uniknął więzienia

Nowojorski dziennik podaje, że miliarder został aresztowany w sobotę. Wtedy też miał usłyszeć zarzuty dotyczące handlu ludźmi. W poniedziałek Jeffrey Epstein ma stanąć przed sądem federalnym w Nowym Jorku.

Jak podkreślają dziennikarze „New York Times” , podobne oskarżenia pojawiają się w kontekście Epsteina już od co najmniej dekady. Miliarder miał płacić kilkudziesięciu nieletnim dziewczynom za masaże erotyczne.

66-letni obecnie biznesmen w latach 2007-2008 uniknął jednak zarzutów, zawierając ugodę. Przyznał się do części zarzutów, m.in. do podżegania do prostytucji i został wpisany do rejestru przestępców seksualnych. Miał zasądzone także 13 miesięcy aresztu, ale ugoda pozwalała mu na wychodzenie do pracy przez sześć dni w tygodniu.

Amerykańskie media wskazują, że w przeszłości Jeffrey Epstein miał dobre kontakty m.in. z Donaldem Trumpem, prezydentem Billem Clintonem i księciem Andrzejem.

