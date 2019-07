Eksmitowano ich z mieszkania socjalnego. Zamiast płacić czynsz, zamawiali jedzenie

O tym zdarzeniu poinformował serwis Kent Online. 32-letni Daniel Eyers oraz jego partnerka, 27-letnia Lucrezia Worrell, mieszkali w socjalnym lokalu w Gillingham Road. Brytyjczycy wychowują już czwórkę dzieci, a Worrell jest obecnie w ósmym miesiącu ciąży. Sytuacja rodziny mocno skomplikowała się po tym, jak eksmitowano ich z mieszkania. Eyers w rozmowie z mediami przytoczył rozmowę z urzędnikami, którzy mieli mu powiedzieć, że „świadomie stał się bezdomnym”, ponieważ nie płacił czynszu.

Okazuje się, że urzędnicy dokładnie prześledzili wydatki rodziny, bazując na rachunkach, które tamci musieli im obowiązkowo przedstawić. Na jaw wyszło, że Eyers i Worrell płacili od 25 do 40 funtów tygodniowo na jedzenie zamawiane na wynos. 32-latek otwarcie przyznał, że uwielbia chińską oraz indyjską kuchnię, a czasami zdarzało mu się zalegać z płatnościami. – Lubimy raz na tydzień zamawiać coś dzieciom. Zazwyczaj nie dostają za wiele, więc to miła uczta – stwierdził Eyers. – W jednym miesiącu zapłaciliśmy 45 funtów za urodziny syna i urząd powiedział nam, że wydajemy pieniądze na nieistotne rzeczy – dodał. Teraz zarówno on, jak i jego bliscy zamieszkają u matki 32-latka.