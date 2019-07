27-latka urodziła dziecko swojego brata, który jest gejem. „Jest nadczłowiekiem”

Para mieszkająca w Blackpool teraz napisała kilka słów o tym procesie na Facebooku, chwaląc „nadczłowieka” , jak nazywają 27-letnią Chapelle Cooper. „Jesteśmy zachwyceni siłą, miłością i odwagą Chapelle i nigdy nie będziemy w stanie wystarczająco podziękować jej za nasze małe doskonałe zawiniątko. Kochamy cię bardziej niż myślisz!” – napisali.

Wyjaśniając swoją decyzję o zostaniu surogatką swojego brata i jego partnera, Chapelle wyjaśniła, że częściowo wynikało to z braku zaufania do obcej kobiety, która miałaby zostać surogatką. – Scott i Michael rozmawiali o adopcji, a gdy zaczęliśmy wszystko sprawdzać, dowiedzieliśmy się, ile jest różnych przeszkód stojących na drodze do realizacji tego celu – mówiła. – Ktoś powiedział coś o surogatce, jednak pozostała kwestia zaufania obcej osobie. Poza tym byłoby to bardzo drogie – tłumaczyła.



– Zawsze chciałem mieć dziecko. Zostanie ojcem jest spełnieniem moich wszystkich marzeń – powiedział Michael. Zarówno on, jak i jego partner podkreślili, że nie kontrolowali Chapelle, gdy była w ciąży. – Nie zamierzaliśmy mówić jej, co może, a czego nie. Przez cały okres ciąży byliśmy raczej jej opiekunami – wyjaśnili.