Co zrobić, aby sylwetka na zdjęciach wyglądała korzystniej? Blogerka opublikowała serię fotografii

O tym, że nie można wierzyć we wszystko, co widzimy w sieci i w mediach społecznościowych, nie trzeba nikogo przekonywać. Wiele zdjęć jest retuszowanych za pomocą programów graficznych. Dotyczy to zarówno fotografii twarzy czy sylwetki, jak i jedzenia czy krajobrazów. O tym, jak bardzo rozczarowujące może być zderzenie z rzeczywistością, przekonali się turyści, którzy wybrali się na Bali, zachęceni spektakularnymi widokami spod Bramy do nieba. Okazało się jednak, że wyjątkowy efekt na fotografiach jest osiągany dzięki podłożeniu kawałka szkła pod aparat fotograficzny.

Kilka podobnych sposobów na to, jak sprawić, aby nasze zdjęcia w mediach społecznościowych wyglądały korzystniej, postanowiła zdradzić rosyjska blogerka o pseudonimie Kachenok. Modelka regularnie zamieszcza na Instagramie swoje zdjęcia w dokładnie takich samych sceneriach i stylizacjach, jednak znacząco zmienia się ułożenie jej ciała. Kachenok twierdzi, że odpowiednia pozycja sprawia, że nasza sylwetka będzie wyglądać znacznie lepiej, a tym samym pozwoli zebrać więcej lajków i obserwatorów na Instagramie.