Do 19-latki zadzwoniła księżna Meghan. „Nie mogłam w to uwierzyć”

Sudańsko-australijska supermodelka w rozmowie z „The Daily Telegraph” przekazała, że sama księżna Meghan zadzwoniła do niej, aby omówić sprawę związaną z wydaniem. – Ekipa „Vogue'a” przekazała mi, że mają dla mnie niespodziankę i zadzwonią do mnie za kilka godzin. Kiedy telefon zadzwonił, to była ona (księżna Meghan – red.) – poinformowała. Adut jest jedną z 14 kobiet, które pojawiły się na okładce magazynu i które Meghan uznała za „Forces for Change” (siły niosące zmianę – red.).

Modelka przyznała, że rozmowa bardzo jej schlebiała, a księżna nazwała ją „inspiracją”. – Powiedziała, że jestem inspiracją. Nie mogłam uwierzyć, że nazwała mnie inspiracją – podkreśliła, dodając, że rozmowę odebrała będąc w swojej kuchni. – Nie rozmawiałyśmy długo, ponieważ musiała wrócić do Archie'ego, ale kiedy będę we wrześniu w Londynie, mamy nadzieję się spotkać – dodała.

Przypomnijmy, księżna Meghan została redaktor prowadzącą na czas przygotowania wrześniowego, brytyjskiego numeru magazynu „Vogue”. Numer ukaże się pod tytułem „Forces for Change”. Szczególną rolę będą w tym wydaniu magazynu odgrywały kobiety, które „przełamują bariery”. Na okładce pojawi się 15 przedstawicielek płci żeńskiej. Będą to między innymi: działaczka na rzecz klimatu Greta Thunberg, premier Nowej Zelandii Jacinda Ardern oraz aktorki Jane Fonda i Salma Hayek.

