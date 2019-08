Ten pies nie wygląda normalnie. Wystarczy na niego spojrzeć

Chester, który jest przedstawicielem rasy Shiba Inu, we wrześniu skończy 13 lat. Jego konto obserwuje na Instagramie wprawdzie „tylko” niemal 7 tys. użytkowników, ale popularność psa wciąż rośnie. Zwierzę otrzymał przydomek „grumpy”, co z angielskiego można tłumaczyć jako „naburmuszony” a nawet „zrzędliwy”. 65-letni właściciel czworonoga przyznaje, że już niejednokrotnie słyszał pytanie o to, dlaczego jego pupil wygląda tak dziwnie. Niektórzy znajomi twierdzą, że Chester przypomina lisa lub nawet „demonicznego psa”. Właściciel jednak ma na to swoje wytłumaczenie. Twierdzi, że Chester nie tylko wygląda na naburmuszonego, ale nawet się tak zachowuje. – Ucieleśnia wściekłość, którą wszyscy w sobie mamy – dodał.

Był też Grumpy Cat

Przypomnijmy, to niejedyne popularne w mediach społecznościowych zwierzę, któremu nadano przydomek „grumpy”. W połowie maja informowaliśmy o śmierci Grumpy Cat, o której można śmiało powiedzieć, że była najsłynniejsza kotką w internecie. Popularność zaczęła zyskiwać od 2012 roku, dzięki swojemu wyglądowi. Jej charakterystyczny pyszczek sprawiał, że zwierzak mógł wydawać się znudzony, marudny, a nawet zły. Kot zyskiwał na popularności, a jego profil na Instagramie obserwowało już 2,4 mln użytkowników.

Grumpy Cat stał się bohaterką wielu memów i przeróbek, ale w korzystaniu z jego wizerunku, niektórzy posunęli się o krok za daleko.Jak w styczniu 2018 roku podawało BBC, firma Grenade zapłaciła za wykorzystanie zdjęć z kotką, by promować swój mrożony napój „Grumppuccino”. Złamano jednak zapisy umowy i Grumpy Cat pojawił się też na innych produktach firmy, np. na koszulkach. Firma Grumpy Cat Limited, która posiada prawa do wizerunku kotki, postanowiła w 2015 r. wytoczyć proces. Sąd w Kalifornii wydał wyrok w tej sprawie i ogłosił, że przedsiębiorstwo Grenade ma wypłacić odszkodowanie w wysokości 710 tys. dolarów.

